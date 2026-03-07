Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Hijabfest Bandung Jadi Panggung Penguatan Ekosistem Halal Jawa Barat  

Sabtu, 07 Maret 2026 – 19:00 WIB
Hijabfest Bandung Jadi Panggung Penguatan Ekosistem Halal Jawa Barat   - JPNN.COM
Pengunjung saat mengunjungi salah satu tenant di festival fesyen Muslim, Indonesia Hijabfest 2026 di SABUGA, Kota Bandung, Sabtu (7/3). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Indonesia Hijabfest 2026 kembali digelar di Sasana Budaya Ganesha (SABUGA), Bandung, 5 - 8 Maret 2026.

Ajang modest fashion terbesar tersebut tak sekadar menjadi pameran busana Muslim, tetapi juga mampu memperkuat ekosistem halal di Jawa Barat.

Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat menjadi salah satu pihak yang mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Baca Juga:

Dukungan itu sebagai bagian dari komitmen mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif serta dekat dengan masyarakat.

Seiring perkembangannya, Hijabfest kini tidak hanya menghadirkan produk fesyen Muslim, tetapi juga melibatkan pelaku usaha kuliner lokal. 

Beberapa tenant makanan favorit dari kawasan Pasar Cihapit turut meramaikan acara yang setiap tahunnya menarik ribuan pengunjung itu.

Baca Juga:

Founder Hijabfest Sheena Krisnawati mengatakan kegiatan ini berawal dari momentum meningkatnya tren hijab di Indonesia pada 2012.

"Saat itu antusiasme masyarakat sangat besar dan menjadi momentum awal berkembangnya industri modest fashion seperti saat ini," kata Sheena dalam konferensi pers Hijabfest di SABUGA, Sabtu (7/3).

Indonesia Hijabfest 2026 di SABUGA Bandung tak hanya pameran modest fashion, tetapi juga memperkuat ekosistem halal Jabar dan memberi promosi bagi UMKM lokal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   hijabfest  industri fesyen muslim  ekosistem halal  Jabar 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp