Hijrahfest 2025 dan Woman Festive jadi Wadah Perkuat Ekosistem Halal

jpnn.com, JAKARTA - Ramadan menjadi momentum transformasi spiritual dan penguatan nilai-nilai komunitas.

Seiring dengan berkembangnya gaya hidup halal di Indonesia, sektor ekonomi syariah menunjukkan tren positif.

The Global Islamic Economy Indicator mencatat, Indonesia kini naik ke peringkat ketiga dunia dalam ekonomi syariah dengan populasi 241,7 juta jiwa, mengungguli posisi sebelumnya di peringkat keempat.

Penguatan ekosistem halal ini semakin nyata dengan hadirnya berbagai inisiatif yang mendukung ekonomi syariah.

Salah satunya melalui Hijrahfest 2025 dan Woman Festive.

Dua acara besar ini digagas oleh Arie Untung dan Fenita Arie untuk mengajak masyarakat lebih memahami konsep hijrah dan memberdayakan peran perempuan dalam ekonomi halal.

"Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperkuat nilai-nilai spiritual dan membangun komunitas yang lebih baik," kata Penggagas Hijrahfest, Arie Untung dalam konferensi pers, Selasa (4/3/2025).

Dengan mengusung tema "The Beginning of The End of Time", Hijrahfest 2025 mengajak masyarakat untuk tidak hanya berhijrah secara personal, tetapi juga bersama-sama membangun ekosistem halal yang lebih luas.