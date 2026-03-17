JPNN.com - Travel - Kuliner

Hikiniku to Come Resmi Buka di Indonesia, Hadirkan Pengalaman Santap Hamburg Berbeda

Selasa, 17 Maret 2026 – 04:29 WIB
Restoran asal Jepang, Hikiniku to Come, resmi membuka cabang pertamanya di Indonesia, yang berlokasi di PIM 5, Jakarta Selatan. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Restoran asal Jepang, Hikiniku to Come, resmi membuka cabang pertamanya di Indonesia.

Kehadiran restoran ini menambah pilihan kuliner Jepang di Tanah Air, khususnya bagi pencinta hidangan hamburg steak.

Cabang perdana restoran tersebut berlokasi di Pondok Indah Mall 5, Jakarta Selatan.

Lokasi ini dipilih untuk menjangkau para penikmat kuliner yang ingin merasakan pengalaman bersantap khas Jepang.

Secara harfiah, Hikiniku to Come berarti daging giling dan nasi. Nama tersebut merefleksikan konsep hidangan utama berupa hamburg yang dipanggang segar dan disajikan bersama nasi hangat.

Restoran ini mengusung konsep yang sama seperti di Jepang, yakni menghadirkan hamburg steak yang dipanggang langsung di hadapan pelanggan.

Konsep tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman bersantap yang lebih personal dan interaktif.

President Director Boga Group Kusnadi Rahardja, mengatakan keputusan menghadirkan Hikiniku to Come ke Indonesia berawal dari rekomendasi teman-temannya yang telah lebih dulu mencicipi hidangan tersebut di Jepang.

