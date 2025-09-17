HIKMAHBUDHI Apresiasi Polri Atas Kerja Pengamanan Aksi Demonstrasi

jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas peran dan dedikasinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama masa pengamanan serangakaian aksi demonstrasi di bulan Agustus terutama dalam situasi kerumunan dan demonstrasi belakangan ini.

Ketua Umum HIKMAHBUDHI Candra Aditiya dalam menyampaikan sangat mengapresiasi profesionalisme dan sikap humanis yang ditunjukkan oleh Polri dalam menjalankan tugas pengamanan.

“Hal ini sangat penting dalam menciptakan suasana yang kondusif dan aman bagi seluruh masyarakat,” kata Candra pada Rabu (17/9/2025).

Menurut Candra Aditiya, peran Polri tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung warga negara yang mampu bertindak dengan bijak dalam berbagai situasi yang terkadang penuh tekanan.

“Dalam beberapa kesempatan, anggota Polri telah menunjukkan kesabaran dan kewaspadaan yang luar biasa, sehingga mencegah potensi konflik yang lebih besar,” katanya.

HIKMAHBUDHI menilai pengamanan yang dilakukan oleh Polri selama ini sangat mengedepankan kedamaian, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Kehadiran Polri yang humanis dan profesional ini menjadi contoh bagi seluruh elemen masyarakat untuk dapat bersikap dewasa dan menghargai perbedaan,” ujar Candra Aditya.

Selain itu, HIKMAHBUDHI juga mengajak semua pihak untuk terus mendukung upaya Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan, serta bersama-sama membangun suasana yang harmonis demi kemajuan bangsa dan negara.