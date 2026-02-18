Hilal Terlihat, Arab Saudi Mulai Berpuasa Ramadan Hari Ini

jpnn.com, RIYADH - Kerajaan Arab Saudi menetapkan awal puasa Ramadan 1447 Hijriah dimulai pada Rabu ini (18/2/2026). Keputusan itu merupakan hasil rukyatulhilal pada Selasa (17/2/2026).

Hilal sebagai penanda bulan baru telah terlihat dari wilayah Arab Saudi. Oleh karena itu, otoritas Negeri Petrodolar tersebut langsung mengambil keputusan tentang hari pertama Ramadan tahun ini.

“Komite penentuan awal bulan Mahkamah Agung telah menetapkan tanggal 18 Februari 2026 sebagai hari pertama Ramadan 1447 Hijriah,” demikian dirilis Saudi Press Agency (SPA) sebagai kantor berita resmi negeri Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud itu.

Mahkamah Agung Arab Saudi pun mengucapkan selamat kepada Raja Salman selaku Khadimulharamain atau Pelayan Dua Kota Suci. Ucapan serupa juga diperuntukkan kepada Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), penduduk Arab Saudi, dan umat Islam se-Dunia.

“… semoga Allah memberikan berkah, menerima amal kebaikan, mempersatukan umat Muslim, dan menjaga keamanan serta kemakmuran negara,” demikian siaran pers SPA. (jpnn.com)