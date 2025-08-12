Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Hilang Fokus pada Menit Akhir, Timnas U-17 Indonesia Ditahan Imbang Tajikistan

Selasa, 12 Agustus 2025 – 22:50 WIB
Pemain Timnas Indonesia U-17, Faldy Alberto Hengga saat berlaga pada ajang Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Selasa (12/8). Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia harus puas bermain imbang melawan Tajikistan pada laga perdana Piala Kemerdekaan 2025.

Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Selasa (12/8) berakhir dengan skor sama kuat 2-2.

Gol-gol Skuad Garuda Asia dicetak oleh Mochammad Mierza Firjatullah (35') dan Faldy Alberto Hengga (60').

Adapun gol balasan Tajikistan dicetak melalui Zarifzoda Zarif (36'),l dan Nazrullo (90').

Hasil ini menjadi modal berharga I Putu Panji Apriawan dan kolega yang selanjutnya akan menghadapi Mali, Jumat (15/8).

Semifinalis Piala Dunia U-17 edisi 2023 tersebut menjadi favorit juara Piala Kemerdekaan setelah pada laga lainnya mengalahkan Uzbekistan dengan skor 5-1.

Pelatih Mali Adama Diallo membawa mayoritas pemain-pemain yang menjadi runner up pada Piala Afrika U-17 2025.

Menarik ditunggu kiprah Timnas U-17 Indonesia pada ajang Piala Kemerdekaan 2025.

Timnas Indonesia U-17 harus puas bermain imbang melawan Tajikistan pada Piala Kemerdekaan 2025, Selasa (12/8)

