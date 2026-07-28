Hilang Saat Mandi di Sungai Enim, Pelajar Kelas VI SD Ditemukan Meninggal

jpnn.com - PALEMBANG - Seorang pelajar kelas VI SD Gibran Farelio yang hilang tenggelam saat mandi di Sungai Enim, Dusun Bukit Agung, Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia, Selasa (28/7), sekitar pukul 17.20 WIB.

Bocah berusia 12 tahun itu ditemukan warga yang turut membantu proses pencarian, dalam keadaan mengapung di pinggir Sungai Enim tepatnya di kawasan lesehan Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, atau sekitar 1 kilometer dari lokasi awal dilaporkan tenggelam.

Setelah dievakuasi Tim SAR Gabungan, korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga dan dibawa ke rumah duka untuk proses pemakaman.

Baca Juga: Basarnas Cari Gibran Farelio yang Hilang Terseret Arus saat Mandi di Sungai Enim

"Atas nama keluarga besar Basarnas, kami menyampaikan dukacita yang mendalam kepada keluarga korban. Terima kasih kepada seluruh unsur SAR gabungan dan masyarakat yang telah bekerja sama sehingga korban dapat ditemukan,” kata Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin, Selasa (28/7).

Raymond mengatakan dengan ditemukannya korban, Operasi SAR secara resmi dinyatakan selesai. “Seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing," ungkapnya.

Operasi SAR melibatkan berbagai unsur, di antaranya Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI/Polri, Damkar, PT Bukit Asam (PTBA), BPBD, PT Pama, PT SBS, relawan, serta masyarakat yang bersama-sama melakukan pencarian sejak laporan diterima.

Basarnas kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di sungai maupun perairan lainnya. Dia berharap orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan tidak membiarkan mereka mandi atau berenang tanpa pendampingan.

“Kewaspadaan dan kepedulian terhadap faktor keselamatan merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya musibah serupa," pesan Raymond.