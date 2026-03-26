JPNN.com - Daerah

Hilang Sejak 11 Maret, Alfin Ditemukan Tewas di Cikeas Bogor

Kamis, 26 Maret 2026 – 13:32 WIB
Hilang Sejak 11 Maret, Alfin Ditemukan Tewas di Cikeas Bogor - JPNN.COM
Mayat pria bernama Alfin Maksalmina Windian (28). Ilustrasi. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dilaporkan hilang sejak 11 Maret 2026, pria bernama Alfin Maksalmina Windian (28) akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (25/3) malam.

"Kejadiannya sejak tanggal 11 Maret 2026, almarhum menghilang. Ditemukannya itu baru tadi malam, Rabu (25/3), dari informasi pihak kepolisian, tetapi kondisinya sangat mengenaskan," kata teman Alfin bernama Anna di Jakarta, Kamis.

Hilangnya Alvin bermula saat dia tidak memberikan kabar sejak pertengahan Maret.

Upaya pencarian pun langsung dilakukan oleh keluarga, termasuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

"Almarhum menghilang dan tidak ada kabar selama beberapa hari. Kami langsung melakukan proses pencarian orang hilang dan membuat laporan ke Polda Metro Jaya," jelas Anna.

Setelah laporan diterima, pihak kepolisian bergerak cepat untuk melakukan pencarian. Keluarga menyebut respons aparat cukup sigap hingga akhirnya korban berhasil ditemukan.

"Alhamdulillah, dari Polda langsung ditangani dengan cepat dan akhirnya sudah ketemu," ucap Anna.

Namun, kabar penemuan tersebut membawa duka mendalam.

Dilaporkan hilang sejak 11 Maret 2026, Alfin Maksalmina Windian ditemukan tewas di kawasan Cikeas, Bogor.

