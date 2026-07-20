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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Hilang Selama 2 Hari, ABK Jongkong yang Tenggelam di Sungai Musi Kini Ditemukan

Senin, 20 Juli 2026 – 13:21 WIB
Hilang Selama 2 Hari, ABK Jongkong yang Tenggelam di Sungai Musi Kini Ditemukan - JPNN.COM
Tim SAR Palembang, Sumatera Selatan menemukan jasad seorang anak buah kapal (ABK) di Sungai Musi, Senin (20/7/2026). ANTARA/HO/SAR Palembang

jpnn.com, PALEMBANG - Tim SAR Palembangmenemukan jasad seorang anak buah kapal (ABK) jongkong Putra Kelana yang dilaporkan hilang setelah terjatuh di Sungai Musi.

Kasi Operasi Kantor SAR Palembang Mancarah Wanto mengatakan korban ialah Heriyanto (46) yang hilang sejak Sabtu (18/7) sekitar pukul 23.00 WIB, hari ini berhasil ditemukan sekitar pukul 07.00 WIB, ditemukan mengapung dan tersangkut di tumpukan eceng gondok di sekitar kawasan Jembatan Musi VI Palembang.

"Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari kedua," katanya.

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Peristiwa tersebut bermula pada Sabtu (18/7) sekitar pukul 23.00 WIB. Kapal jongkong Putra Kelana yang berpenumpang dua orang sedang berlayar dari Dermaga Jembatan Ampera menuju Sungai Baung.

Di tengah perjalanan, korban berpamitan kepada rekannya untuk membuat kopi di bagian buritan kapal. Karena tak kunjung kembali, rekan korban memeriksa buritan kapal namun korban sudah tidak ada di lokasi dan diduga kuat terjatuh ke sungai.

Kantor SAR Palembang baru menerima laporan kehilangan tersebut pada Minggu (19/7) sekitar pukul 15.40 WIB, dan langsung menerjunkan tim penyelamat untuk melakukan pencarian bersama unsur SAR gabungan.

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Pada hari kedua operasi, Tim SAR Gabungan membagi kekuatan menjadi dua Search and Rescue Unit (SRU) untuk menyisir permukaan air secara visual seluas 10 Nautical Mile (NM²) menggunakan rigid buoyancy boat (RBB), perahu karet, dan speedboat.

SRU pertama melakukan pencarian ke arah timur sejauh 6 NM², sedangkan SRU kedua bergerak ke arah barat daya sejauh 4 NM² hingga akhirnya korban berhasil ditemukan.

Seorang ABK jongkong yang dinyatakan tenggelam pada Sabtu (18/7) di Sungai Musi sudah ditemukan.

Sumber Antara

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TAGS   Abk  Jongkong  Tim Sar  nelayan tenggelam 
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