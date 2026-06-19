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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Hilangkan Bekas Jerawat dengan 5 Cara Alami Ini

Jumat, 19 Juni 2026 – 07:44 WIB
Hilangkan Bekas Jerawat dengan 5 Cara Alami Ini - JPNN.COM
Ilustrasi pria mencuci wajahnya.

jpnn.com, JAKARTA - JERAWAT merupakan salah satu masalah pada kulit wajah yang bisa menurunkan rasa percaya diri Anda.

Tidak hanya itu saja, walau telah sembuh, bekas jerawat juga bisa membuat Anda merasa tidak nyaman.

Banyak wanita berusaha menghilangkan bekas jerawat dengan menggunakan beberapa skincare.

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Namun, ada beberapa cara alami yang bisa membantu menghilangkan bekas jerawat secara alami.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Cuci wajah 2 kali sehari

Mencuci wajah secara teratur dan menjaga kebersihan kulit setidaknya 2 kali sehari merupakan cara alami yang bisa membantu menghilangkan bekas jerawat.

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Cuci muka setiap pagi dan sore hari setelah beraktivitas seharian. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan debu, kotoran, sel-sel kulit mati yang menempel, dan mencegah pembentukan jerawat baru.

Akan tetapi, jangan membersihkan wajah terlalu sering karena merusak lapisan asam pada kulit.

Ada beberapa cara alami yang bisa membantu menghilangkan bekas jerawat dengan cepat dan salah staunya cuci rambut dengan teratur.

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TAGS   bekas jerawat  cara alami  tabir surya  Cuci rambut secara teratur 
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