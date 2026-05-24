Hilangkan Bekas Luka di Wajah dengan 3 Bahan Alami Ini

Minggu, 24 Mei 2026 – 07:02 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI bekas luka di wajah bisa membuat rasa percaya diri menurun.

Bekas luka di wajah bisa terjadi karena jerawat, infeksi, peradangan, terbakar.

Mengatasi bekas luka yang berada di wajah bisa dilakukan dengan mengunjungi dokter spesialis kulit.

Ada baiknya Anda mencoba beberapa bahan alami ini untuk menghilangkan bekas luka di wajahmu sebelum pergi ke dokter.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jeruk nipis

Jeruk nipis merupakan salah satu bahan alami yang dikenal ampuh dalam mencerahkan kulit wajah.

Tak hanya itu, ternyata jeruk nipis juga ampuh menghilangkan bekas luka di wajah.

Hal itu karena jeruk nipis mengandung Alpha Hydroxy Acids (AHA) yang mampu mengangkat sel kulit mati, mempercepat proses regenerasi kulit, dan mengembalikan elastisitas kulit.