Hilirisasi Demi Kemaslahatan Bangsa, MIND ID Pastikan Nilai Tambah untuk Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID menegaskan perannya sebagai penggerak hilirisasi mineral dan batu bara nasional, dengan memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

MIND ID mendorong terciptanya nilai tambah industri yang lebih besar sekaligus memastikan manfaat ekonomi dan sosialnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Corporate Secretary MIND ID Pria Utama mengatakan bahwa sebagai strategic active holding, pihaknya mengintegrasikan seluruh kegiatan penambangan, pengolahan, hingga program tanggung jawab sosial di seluruh anggota grup guna membangun ekosistem industri mineral nasional yang berkelanjutan.

Program hilirisasi yang dijalankan oleh seluruh anggota grup terintegrasi dari hulu hingga hilir, dan mampu memperkuat rantai nilai industri mineral nasional serta menghasilkan dampak ekonomi yang lebih optimal bagi negara.

“Integrasi ini penting agar pengelolaan sumber daya mineral tidak berhenti pada aktivitas penambangan, tetapi mampu menciptakan nilai tambah industri yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” ujar Pria, pada Jumat (6/3).

Pada sektor hulu, Pria menekankan MIND ID menerapkan Good Mining Practice sejak tahap prapenambangan, penambangan, hingga pascatambang.

Hal itu agar kegiatan operasional tetap selaras dengan kelestarian lingkungan serta menjaga keanekaragaman hayati di sekitar wilayah kerja.

Pendekatan tersebut menempatkan perlindungan ekosistem sebagai fondasi dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.