Hilirisasi hingga MBG, FEB UNJ & AFEBI Sodorkan Rekomendasi Ekonomi kepada Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Riset kampus kini didorong agar tidak hanya berakhir sebagai jurnal atau bahan diskusi di ruang akademik.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta (FEB UNJ) bersama Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia membawa sejumlah gagasan strategis pembangunan ekonomi langsung ke pemerintah.

"Kami bersama tim AFEBI mempresentasikan buku berjudul Transformasi Kebijakan Strategis Nasional untuk Ketahanan, Kemakmuran, dan Daya Saing Perekonomian Indonesia," kata Dekan FEB UNJ sekaligus Dewan Pimpinan Nasional AFEBI, Prof. Mohamad Rizan, Selasa (4/8).

Gagasan itu disampaikan di hadapan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto beserta jajaran pimpinan Kemdiktisaintek. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya AFEBI memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam penyusunan kebijakan publik berbasis riset.

Buku tersebut disusun melalui kolaborasi akademisi dari berbagai fakultas ekonomi dan bisnis yang tergabung dalam AFEBI. Tidak hanya memetakan berbagai persoalan ekonomi, para akademisi juga menawarkan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Buku policy brief tersebut membahas sejumlah isu yang sedang menjadi perhatian dalam pembangunan nasional.

Beberapa di antaranya adalah hilirisasi industri berbasis penguasaan teknologi, penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, transformasi kebijakan ketahanan pangan, serta pembangunan ekosistem halal nasional.

Kajian lainnya menyentuh penguatan kewirausahaan UMKM untuk mendukung hilirisasi, pengembangan koperasi desa sebagai penggerak ekonomi digital, penguatan arsitektur pembiayaan sosial nasional, hingga mitigasi bencana yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.