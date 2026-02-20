Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Hilirisasi Mineral Jadi Kontributor Utama Investasi, Industrialisasi Perlu Jadi Fokus

Jumat, 20 Februari 2026 – 18:58 WIB
Hilirisasi Mineral Jadi Kontributor Utama Investasi, Industrialisasi Perlu Jadi Fokus - JPNN.COM
MIND ID dinilai telah menjadi pelopor sekaligus pemain utama dalam peta rantai pasok energi bersih global melalui penguatan hilirisasi mineral strategis. Foto: Dokumentasi MIND ID

jpnn.com, JAKARTA - Hilirisasi mineral kembali menjadi kontributor terbesar dalam realisasi investasi nasional sepanjang 2025.

Dari total investasi nasional sebesar Rp 1.931,2 triliun, sektor hilirisasi menyumbang 30,2 persen atau sekitar Rp 584,1 triliun, menjadikannya pendorong utama pertumbuhan investasi Indonesia.

Kontribusi terbesar berasal dari sektor mineral, dengan total Rp 373,1 triliun, yang terdiri dari Nikel Rp 185,2 triliun, Tembaga Rp 65,9 triliun, Bauksit Rp 53,1 triliun, Besi baja Rp 39,2 triliun, Timah Rp 11,3 triliun, dan mineral lainnya sebesar Rp 18,4 triliun.

Baca Juga:

Capaian tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan sektor lain seperti perkebunan dan kehutanan Rp 144,5 triliun, migas Rp 60 triliun, serta perikanan dan kelautan Rp 6,4 triliun.

Data tersebut menegaskan bahwa hilirisasi mineral telah menjadi tulang punggung investasi nasional.

Kendati demikian hilirisasi dinilai masih perlu melangkah ke tahap industrialisasi. Meski capaian investasi tersebut sangat positif, para ekonom menilai Indonesia kini memasuki fase baru yang lebih menantang: mengubah hilirisasi menjadi industrialisasi menyeluruh.

Baca Juga:

Pengamat ekonomi energi dari UGM Fahmy Radhi menilai hilirisasi saat ini masih didominasi oleh pembangunan smelter, sehingga nilai tambah lanjutan belum sepenuhnya tercapai.

“Pemerintah tidak cukup hanya mengejar besaran investasi. Yang lebih penting adalah memastikan investasi tersebut membangun ekosistem industrialisasi yang lengkap dari hulu hingga hilir,” ujar Fahmy, pada Jumat (20/2).

Dari total investasi nasional sebesar Rp 1.931 triliun, sektor hilirisasi menyumbang 30,2 persen atau sekitar Rp 584 triliun, menjadi pendorong utama investasi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   hilirisasi mineral  investasi  Tambang  Industrialisasi 
BERITA HILIRISASI MINERAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp