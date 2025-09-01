Hillary Brigitta Lasut Resmi Jadi Ketum Pertina, Presiden Asian Boxing Ucapkan Selamat

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Asian Boxing Pichai Chunhavajira memberi ucapan selamat kepada Dr. Hillary Brigitta Lasut setelah terpilih jadi Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) masa bakti 2025-2029.

Ucapan selamat dari Presiden Asian Boxing melalui surat resmi itu diunggah dalam laman akun pribadi @hillarybrigitta di Instagram pada 1 September 2025.

Dalam unggahannya, Anggota Dewan dari Partai Demokrat ini merasa terhormat mendapatkan ucapan selamat dari Presiden Tinju Se-Asia ini. Pichai Chunhavajira meminta maaf karena tak bisa menghadiri pelantikan yang dilakukan di The Ritz Calton pada 31 Agustus 2025.

"Atas nama Asian Boxing, saya dengan senang hati menyampaikan ucapan selamat yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penyelesaian Musyawarah Nasional (Munas) Luar Biasa Pertina dan pemilihan ketua umum baru-baru ini," kata Pichai Chunhavajira dalam suratnya yang dikirim ke PP Pertina.

Hillary pun berkomitmen akan menghadirkan atlet yang memenuhi syarat demi memperykuat masa depan tinge di Asia.

“As the new President of Indonesia Boxing Federation I’m personally honored to receive the warm congratulations from Asian Boxing. We’re committed to presenting qualified athletes whose discipline and commitment to grow are unquestionable, while working together to strengthen the future of boxing in Asia,” ucapnya.

Hillary pun menantikan adanya kolaborasi yang lebih dekat dengan Asian Boxing untuk menciptakan lebih banyak peluang.

“Bersama dengan Asian Boxing, kami menantikan Kolaborasi yang lebih dekat dan menciptakan banka peluang dan berbagi kesuksesan di seluruh Asia dan Dunia” lanjutnya.