Hillsong London Bakal Gelar Konser di Jakarta, Catat Tanggalnya!

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik gospel asal Inggris, Hillsong London akan menggelar konser di Spike Airdome, PIK 2, Jakarta pada 13 November 2025 mendatang.

Kedatangan Hillsong London ke Jakarta diketahui bagian dari tur Asia dan menjadi momen yang dinanti penggemar musik gospel serta komunitas gereja di Tanah Air.

Grup tersebut dikenal luas dengan lagu-lagu pujian (worship) yang menginspirasi dan pesan harapan yang kuat.

Lagu-lagu hit seperti "Oceans (Where Feet May Fail)" dan "What A Beautiful Name", telah menginspirasi dan menyatukan jutaan orang dari berbagai latar belakang di seluruh dunia.

Managing Director Color Asia Live, David Ananda selaku promotor konser mengungkapkan kegembiraan dapat membawa Hillsong London ke Jakarta.

Dia mengajak para pecinta musik gospel di Indonesia untuk menikmati malam penuh pujian bersama grup musik kesayangan.

"Kami sangat senang bisa membawa Hillsong London ke Jakarta dan bisa mengajak para pecinta musik gospel di Indonesia untuk menikmati malam dengan lagu-lagu worship mereka," ujar David Ananda, melalui keterangan pers, dikutip Selasa (22/7).

David Ananda menambahkan konser ini akan menjadi kesempatan semua orang untuk merasakan kehadiran Tuhan dan merayakan iman bersama melalui musik yang menginspirasi.