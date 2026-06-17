Hillsong Worship Segera Gelar Konser Perdana di Surabaya, Ini Jadwalnya

jpnn.com, SURABAYA - Grup pujian dan penyembahan (worship) terkenal dunia, Hillsong Worship, secara resmi mengumumkan tur ‘Hillsong Worship Nights Asia Tour 2026’.

Hillsong Worship bakal menyambangi dan menggelar konser perdana di Surabaya pada 11 September 2026.

Konser yang dipromotori oleh Color Asia Live dan Otello Asia itu digelar di Graha Unesa, Surabaya.

Tidak hanya di Indonesia, tur Asia Hillsong Worship pada 2026 juga menyambangi beberapa negara Asia lainnya, yakni Singapura, Filipina, dan Malaysia.

Managing Director Color Asia Live, David Ananda menyambut antusias konser Hillsong Worship yang siap digelar di Surabaya untuk pertama kalinya.

"Kami senang bisa menghadirkan Hillsong Worship ke Surabaya untuk pertama kalinya dan bisa mengajak para pecinta musik gospel di Surabaya untuk menikmati malam dengan lagu-lagu worship mereka. Kami juga percaya, musik memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, menginspirasi, dan menyatukan," ungkap David Ananda dalam keterangan resmi.

"Jadi, kami yakin, konser ini akan menjadi kesempatan luar biasa bagi kita semua untuk merasakan kehadiran Tuhan dan merayakan iman bersama," sambungnya.

Hal senada juga disampaikan CEO Otello Asia Sysan Ibrahim. Dia mengaku antusias lantaran bisa membawa pengalaman spiritual dan musikal berskala internasional itu ke Surabaya.