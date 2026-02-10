HIMM Rilis Album Debut Bertajuk Selamanya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Himawan Darma atau yang memiliki nama panggung HIMM siap mewarnai industri musik pop Tanah Air.

Himm baru saja resmi merilis album debutnya yang bertajuk Selamanya.

Diproduksi oleh Goss Records, album tersebut berisi sembilan lagu yang dirancang menjadi satu kesatuan narasi emosional yang saling terhubung satu sama lain.

HIMM menempatkan sebuah komitmen sebagai landasan utama dalam penulisan lirik di lagu pembuka yang berjudul sama dengan albumnya.

Adapun album tersebut dibuka dengan lagu Selamanya, sebuah love anthem yang menempatkan pernikahan sebagai sebuah komitmen, yang diputuskan secara sadar dan dewasa.

Dari sana, pendengar diajak menelusuri berbagai fase cinta, dari angan yang disimpan lewat lagu Angan Tentangmu, lalu ketertarikan spontan yang manis lewat Aduh Gila, hingga patah hati yang membuat segalanya nampak terhenti yang dikemas dalam lagu Terhenti.

Album terbaru HIMM itu ditutup oleh 'Hey Kamu' yang ringan sekaligus optimistis.

Secara musikal, Selamanya digarap dengan pendekatan pop yang timeless.