Himmatul Aliyah: LCC jadi Cara Efektif Membumikan Empat Pilar MPR

jpnn.com, BANTEN - Anggota Badan Sosialisasi MPR RI, Hj. Himmatul Aliyah resmi membuka Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR Tahun 2026 Tingkat Provinsi Banten yang berlangsung di Hotel Harris, Tangerang, Banten, Sabtu (18/4).

Himmatul Aliyah menyebutkan kegiatan LCC Empat Pilar tidak hanya menguji kecerdasan para siswa, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang akan menjadi bekal dalam menghadapi masa depan.

Menurut Himmatul Aliyah, LCC Empat Pilar bukan sekadar kompetisi untuk menguji seberapa banyak pengetahuan yang dikuasai, tetapi lebih dari itu memiliki maksud dan tujuan yang sangat mendalam.

"Lomba ini adalah sarana untuk membumikan nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Empat Pilar ini adalah fondasi kokoh yang menopang keberadaan bangsa dan negara kita," katanya.

"Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, patriotisme, dan rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. Kami percaya, dengan memahami dan mengamalkan Empat Pilar ini, kalian akan menjadi generasi penerus yang berkarakter kuat, cerdas, dan berjiwa Pancasila," sambungnya.

Himmatul Aliyah berharap LCC Empat Pilar ini membuat semangat kebangsaan siswa semakin membara dan pemahaman akan Empat Pilar semakin mendalam dalam keseharian.

"Tantangan terbesar kalian adalah bagaimana menghidupkan nilai-nilai luhur Empat Pilar ini dalam tindakan nyata. Jadikan toleransi sebagai napas, gotong royong sebagai denyut nadi, kepatuhan pada hukum sebagai pedoman, dan cinta tanah air sebagai semangat juang. Jangan biarkan diri kalian terjerumus dalam paham radikalisme, penyalahgunaan teknologi, atau perilaku negatif lainnya yang pada akhirnya akan merusak potensi diri dan masa depan bangsa," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Dr. H. Jamaluddin, MPd mengatakan kegiatan LCC Empat Pilar ini sangat strategis untuk mendidik generasi muda.