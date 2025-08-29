Hinca Anggap Rantis Brimob Melaju Kencang Sebelum Tabrak Pengemudi Ojol

Jumat, 29 Agustus 2025 – 13:06 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menganggap laju rantis Brimob begitu kencang sebelum akhirnya menabrak dan melindas pengemudi ojol.

Dia berkata demikian setelah menyaksikan video yang merekam rantis Brimob menabrak dan melindas ojol.

"Kencang sekali dan kemudian terjadilah kecelakaan," kata Hinca menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/8).

Hinca menyayangkan muncul korban tewas akibat dilindas rantis Brimob saat rakyat menyampaikan aspirasi pada Kamis (28/8).

Seharusnya, kata legislator Fraksi Demokrat itu, rantis Brimob tak perlu melaju kencang untuk memecah massa.

"Saya sangat menyayangkan, mengapa sampai bisa terjadi seperti itu. Semestinya, kan, pelan saja, karena mendorong itu, kan," ujar Hinca.

Toh, kata Hinca, anggota kepolisian harus pula paham SOP dalam penanganan demonstrasi dengan mampu mengukur situasi secara tepat.

"Poinnya, kami menyayangkan itu terjadi, semestinya teman-teman di kepolisian paham betul SOP-nya yang bisa mengukur situasi dengan tepat," kata dia.