Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Hindari Masalah Kesehatan Kulit, Dr Tirta Berbagi Tips Mengecek Detergen yang Aman

Sabtu, 02 Mei 2026 – 13:31 WIB
Dr Tirta Brand Ambassador (BA) Detergen Sayang Hijab. Foto dok Sayang Hijab

jpnn.com, JAKARTA - Masalah kesehatan kulit, tak luput dari perhatian Dokter Tirta.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah kesehatan kulit tersebut. Di antaranya, iklim tropis, kurangnya kebersihan lingkungan, dan penggunaan produk detergen yang tak tepat.

 

Baca Juga:

Dia menjelaskan, penyebab bruntusan salah satunya bisa karena pakaian yang dicuci menggunakan detergen yang salah. Sehingga, menimbulkan alergi terutama pada kulit sensitif.

"Bruntusan, bisa timbul karena penggunaan detergen yang tak cocok. Sehingga, bruntusan yaitu kemerahan dan gatal-gatal. Ini, biasanya terjadi karena sensitif pada detergen yang mengandung SLS dan Paraben," ujar Dr Tirta.

Agar tak bruntusan, kata dia, solusinya harus memilih detergen yang tak mengandung dua zat tersebut, yaiitu SLS dan Paraben.

Baca Juga:

Dr Tirta pun, memberikan tips bagaimana mengecek kandungan detergen tersebut aman untuk kulit atau tidak. Yakni, dengan memasukkan tangan ke dalam air yang telah dicampur detergen.

"Ngeceknya gampang, masukan tangan ke detergen kalau gatal berarti kulit hyper sensitif harus cari detergen yang aman," kata Dr Tirta.

Dr Tirta aktif mengedukasi pentingnya menjaga kebersihan pakaian serta pentingnya memilih detergen yang aman untuk kulit, yakni, tak mengandung SLS dan Paraben.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dr tirta  detergen  Detergen Sayang Hijab  Sayang Hijab  paraben  SLS 
BERITA DR TIRTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp