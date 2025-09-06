Hindia dan Feast Batal Tampil di Pestapora, Sampaikan Permohonan Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Hindia dan Feast, mengumumkan pengunduran diri mereka dari jajaran penampil di festival musik Pestapora 2025.

Keputusan ini diambil sebagai bentuk protes atas keterlibatan PT Freeport Indonesia yang sempat menjadi bagian dalam salah satu sponsor acara.

Melalui pernyataan resmi dari Hindia dan Feast yang diunggah di media sosial, mereka menyayangkan atas situasi yang terjadi.

Hindia mengaku baru mengetahui informasi mengenai sponsor PT Freeport Indonesia pada malam hari setelah acara hari pertama selesai.

"Tentang Pestapora, jelas kami patah hati dan marah. Kami baru mengetahui keterlibatan sponsor PT Freeport Indonesia di malam hari penghujung selesainya acara hari pertama, pun begitu dengan banyak penampil lainnya," begitu pernyataan yang ditulis Hindia, Sabtu (6/9).

Sebelumnya, Hindia dijadwalkan manggung di Pestapora selama dua hari, pada hari pertama dan kedua.

Pemilik nama asli Baskara Putra tersebut sebelumnya ikut tampil dalam konsep tukar lagu pada hari pertama Pestapora sebelum mengetahui soal sponsor.

"Hanya hitungan jam setelah kami bisa punya harapan sedikit di tengah situasi yang memanas, kami kembali dibuat kecewa," katanya.