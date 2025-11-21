Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Hingga 2029, Target Ditjen Bina Pemdes Selesaikan Batas Desa di 5.000 Desa

Jumat, 21 November 2025 – 19:37 WIB
Hingga 2029, Target Ditjen Bina Pemdes Selesaikan Batas Desa di 5.000 Desa - JPNN.COM
Dirjen Bina Pemdes La Ode Ahmad P Bolombo di acara Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis ILASPP Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, Jumat (21/11).

jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kemendagri menargetkan penyelesaian batas desa di 5.000 desa hingga 2029.

Dalam penyelesaian batas desa ini Ditjen Bina Pemdes Kemendagri berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN.

Dirjen Bina Pemdes La Ode Ahmad P Bolombo mengatakan, output dari program tersebut berupa rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) batas desa.

Baca Juga:

Program ini akan menambah jumlah desa yang memiliki batas desa secara definitif.

Saat ini ada 10.909 desa yang telah memiliki perkada batas desa atau sekitar 14,4 persen dari jumlah desa yang ada saat ini, yaitu 75.266 desa.

"Kemendagri mengharapkan komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan PPBDes, " ujarnya dalam acara Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Hotel Mercure, Jakarta, Jumat (21/11).

Baca Juga:

Acara ini diselenggarakan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri. Adapun pesertanya ialah perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota.

ILASPP bertujuan mendukung pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan penegasan batas desa.

Hingga 2029, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri menargetkan penyelesaian batas desa di 5.000 desa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   batas desa  Ditjen Bina Pemdes  La Ode Ahmad  Jumlah Desa 
BERITA BATAS DESA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp