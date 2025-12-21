Hingga H-5 Nataru, 183.581 Orang dan 47.328 Kendaraan Tinggalkan Jawa Menuju Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru), denyut mobilitas masyarakat mulai terasa di jalur penyeberangan Jawa–Sumatra.

Sejak Sabtu (20/12) malam atau H-5, trafik kendaraan roda dua yang melintas melalui pelabuhan alternatif, Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, terpantau ramai mengalir dan mulai mengalami peningkatan.

Diikuti pergerakan truk logistik juga masih ramai mengalir, demi menopang distribusi kebutuhan akhir tahun.

Data Posko Cabang Merak periode 20 Desember 2025 pukul 08.00 WIB hingga 21 Desember 2025 pukul 08.00 WIB (H-5), tercatat sebanyak 1.029 unit kendaraan roda dua dan 945 unit truk logistik golongan VIB telah menyeberang menuju Sumatra melalui Pelabuhan Ciwandan.

Angka tersebut menunjukkan lonjakan yang cukup tajam dibandingkan hari Jumat atau H-6, di mana realisasi kendaraan roda dua tercatat 347 unit, sementara truk logistik mencapai 613 unit.

“Data produksi ini mencerminkan peningkatan aktivitas penyeberangan dari Jawa menuju Sumatra. Karena itu, ASDP terus memperkuat pemantauan dan melakukan berbagai langkah pengaturan operasional di kawasan pelabuhan untuk memastikan kelancaran layanan,” ujar Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam keterangannya, Minggu (21/12).

Menurut Heru, peningkatan arus ini sejalan dengan pola pergerakan Nataru pada tahun-tahun sebelumnya, di mana puncak trafik penyeberangan Jawa–Sumatra umumnya terjadi pada rentang H-5 hingga H-1.