Hingga Menjelang Malam Guru PPPK Tak Kunjung Pulang, Ditemukan Sudah jadi Mayat

BATAM – Warga Desa Air Bini, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, digegerkan dengan kasus penemuan mayat seorang guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Guru PPPK tersebut bernama Hendra Basuki Rahmat (43) yang bertugas di SDN 004 Desa Genting.

Kepolisian Resor (Polres)) Kepulauan Anambas tengah menyelidiki penemuan mayat guru PPPK di kebun yang berada di Desa Air Bini.

“Jenazah almarhum ditemukan oleh warga di sebuah kebun pada Sabtu (27/9) malam,” kata Kapolres Kepulauan Anambas AKBP I Gusti Ngurah Agung Budianaloka dalam keterangannya dikonfirmasi di Batam, Senin (29/9).

Menurut perwira menengah Polri itu, mayat guru tersebut ditemukan oleh warga dalam kondisi terlentang mengenakan pakaian baju merah dan celana panjang kain warga hitam. Posisi mayat berjarak 100 meter dari jalan raya.

Berdasarkan keterangan dari keluarga, almarhum awalnya berpamitan mau berangkat ke kebunnya pada pukul 08.00 WIB dan berjanji untuk kembali siang harinya.

“Menurut keterangan keluarga, almarhum hingga sore menjelang malam tidak kunjung pulang, menimbulkan kekhawatiran istrinya yang kemudian meminta bantuan tetangga untuk melakukan pencarian,” ujarnya.

Atas permintaan tersebut, warga pun mencari keberadaan almarhum dengan melakukan penyisiran di lokasi yang mungkin dilalui.