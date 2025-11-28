Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Hingga Oktober 2025, KAI Logistik Kelola 19 Juta Ton Barang

Jumat, 28 November 2025 – 11:16 WIB
KAI Logistik. Foto dok KAI Logistik

jpnn.com, JAKARTA - PT KAI Logistik, anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI), terus menunjukkan kontribusi positif dalam mendukung kelancaran arus logistik nasional.

VP of Corporate Secretary KAI Logistik, Dwi Wulandari mengatakan hingga Oktober 2025, perusahaan mencatat total pengelolaan barang lebih dari 19 juta ton, menandai kinerja operasional yang solid dan konsisten sepanjang tahun.

Dwi menyampaikan memasuki triwulan akhir tahun, perusahaan mampu menjaga performa pengelolaan dan pengiriman barang dengan stabil.

“Hingga Oktober 2025, KAI Logistik berhasil mengelola lebih dari 19 juta ton barang. Capaian ini terdiri dari beragam komoditas utama, di antaranya angkutan batu bara yang masih mendominasi yakni sekitar 14,2 juta ton,” jelas Dwi.

Selanjutnya, layanan pra dan purna angkutan BBM dan BBK mencatatkan volume 2,5 juta ton, diikuti oleh 2 juta ton angkutan kontainer, 357.000 ton angkutan semen, 13.266 ton angkutan limbah B3, serta 54.175 ton layanan angkutan kurir

Pada Oktober 2025, sejumlah lini bisnis menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Layanan bongkar muat BBM/BBK mencapai volume tertinggi sepanjang tahun dengan total pengelolaan 275.882 ton, atau meningkat sekitar 10% dari rerata bulanan.

Angkutan kontainer tumbuh 14% menjadi 228.105 ton, sementara layanan kurir meningkat 13% hingga mencapai 6.058 ton.

Peningkatan ini mencerminkan penguatan operasional sekaligus bertambahnya tingkat kepercayaan pelanggan terhadap layanan KAI Logistik.

