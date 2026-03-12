HIPMI Jakut Gandeng 6 Polsek Salurkan Bantuan Ramadan Harmoni kepada 1.150 Warga

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Jakarta Utara (Jakut) menunjukkan komitmen sosial yang kuat melalui aksi kolaborasi berskala besar.

Menggandeng Polres Metro Jakarta Utara beserta enam Polsek jajarannya, HIPMI menggelar program bertajuk Ramadan Harmoni: Dari Kita, Untuk Jakarta Utara pada 7 Maret 2026.

Sinergi lintas sektoral ini bertujuan untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan berlangsung merata, aman, dan tepat sasaran di seluruh wilayah hukum Jakarta Utara.

"Kegiatan yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama ini difokuskan pada penyaluran kebutuhan pokok dan perlengkapan sekolah bagi masyarakat prasejahtera," kata Ketua Umum BPC HIPMI Jakarta Utara, Victor Herryanto dalam keterangannya, Kamis (12/3).

Dia mengapresiasi penuh peran aparat kepolisian yang mengawal distribusi hingga ke tingkat akar rumput. Berkat koordinasi yang apik, program ini berhasil menjangkau total 1.150 penerima manfaat.

"Keberhasilan menjangkau warga ini tidak lepas dari sinergi kuat kami dengan Polres dan Polsek. Bantuan didistribusikan secara terkoordinasi dengan alokasi 55 hingga 75 paket di setiap kecamatan," ujarnya.

Aksi sosial ini melibatkan jajaran Kapolsek Kelapa Gading, Koja, Tanjung Priok, Penjaringan, serta dua wilayah lainnya di Jakarta Utara. Secara total, terdapat 450 paket santunan yang disalurkan, yang terdiri dari 300 paket sembako lengkap, dan 150 paket alat tulis kantor (ATK) & nutrisi anak-anak.

Kehadiran pengurus HIPMI di lokasi disambut hangat oleh pejabat kepolisian setempat, di antaranya Kabaglog Polres Metro Jakarta Utara AKBP H. Khoiri, Kasat Binmas Kompol Joko Sutriono, Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Agta Bhuwana Putra, dan Wakapolsek Kompol Tomb Pea Indra.