HIPMI Jawa Barat Gelar Webinar Permodalan UMKM, Bantu Pelaku Usaha Raih Omzet Rp1 M

jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Barat sukses menggelar webinar bertajuk "Hipmi CoNEXTion Sesi Permodalan UMKM" dengan antusiasme tinggi dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) se-Jawa Barat.

Acara ini bertujuan membantu UMKM mengakses pembiayaan digital guna mencapai omzet pertama 1 miliar rupiah di tengah tantangan ekonomi saat ini.

Ketua Bidang IX UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan HIPMI Jawa Barat Muhammad Kautsar, menyatakan, kegiatan ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat.

"Partisipasi luar biasa dalam webinar CoNEXTion hari ini adalah bukti semangat kewirausahaan UMKM Jawa Barat dan kesiapan mereka untuk merangkul transformasi digital," kata dia dalam keterangannya, Selasa (19/8).

Webinar ini fokus pada strategi pendanaan digital sebagai solusi praktis bagi UMKM yang kerap menghadapi kendala permodalan dalam mengembangkan bisnis.

"Kami yakin bahwa wawasan yang dibagikan hari ini akan berkontribusi signifikan dalam memberdayakan bisnis-bisnis ini untuk tidak hanya mengatasi hambatan pembiayaan, tetapi juga memanfaatkan alat digital untuk pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata CEO Bolekaka Dimsum itu.

Radityo Egi, Ketua Umum HIPMI Jawa Barat, turut menyampaikan apresiasi terhadap semangat peserta.

"HIPMI Jawa Barat akan terus berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam mendukung UMKM mencapai potensi maksimalnya," ujarnya.