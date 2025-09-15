Hipmi Jaya Gandeng ABE Education Pacu Kompetensi Pengusaha Muda Berstandar Global

jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jaya resmi meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan ABE Education, lembaga awarding internasional berbasis di Inggris, untuk menghadirkan program edukasi bisnis berstandar global bagi pengusaha muda Indonesia. Penandatanganan dilakukan di Sekretariat HIPMI Jaya, Jakarta Selatan, pada Jumat (12/9).

Ketua Bidang Investasi dan Kerjasama Antar Daerah BPD HIPMI Jaya Samira Alatas mengatakan kerja sama ini bertujuan memberikan akses kepada para anggota HIPMI Jaya, karyawan, maupun pemangku kepentingan untuk memperoleh kualifikasi internasional di bidang manajemen bisnis, manajemen bisnis berkelanjutan, hingga pemasaran digital.

Menurut dia, program ini akan diselenggarakan secara fleksibel melalui pembelajaran online, sehingga dapat langsung diaplikasikan dalam dunia usaha dan meningkatkan daya saing para pelaku bisnis di Indonesia.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Sekretaris Umum BPD HIPMI Jaya, Rangga Derana, bersama Odin Olaya, Business Development Manager ABE Global. Acara ini turut dihadiri oleh tamu kehormatan Mr. Jonathan Ledger, Professional Bodies Specialist & Lead UK Skill Partnership, Department of Business and Trade Inggris, yang menegaskan pentingnya kolaborasi ini sebagai bagian dari UK-Indonesia Strategic Partnership.

“HIPMI Jaya berkomitmen menghadirkan standar pendidikan global yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha di tanah air. Kami percaya bahwa peningkatan kompetensi SDM adalah kunci memperkuat fondasi pembangunan ekonomi bangsa,” ujar Samira.

Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas anggota HIPMI Jaya, namun juga dapat diperluas ke seluruh jaringan HIPMI di Indonesia, sehingga menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan berkualitas dunia dan mendorong lahirnya generasi pengusaha muda Indonesia yang tangguh dan inovatif.

Professional Bodies Specialist & Lead UK Skill Partnership, Department of Business and Trade Inggris Jonathan Ledger menekankan pentingnya pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi, khususnya bagi para wirausaha dan tenaga kerja baru.

"Perubahan yang cepat akibat inovasi dan dinamika ekonomi global menuntut tenaga kerja yang mampu beradaptasi dengan cepat serta memiliki keahlian yang lebih spesifik. Karena itu, program seperti ini akan sangat berperan dalam memastikan generasi muda Indonesia siap bersaing di tingkat global,” ungkapnya.