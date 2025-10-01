HIPMI Jaya Lepas Ekspor UMKM Binaan Basnom EXIM

jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya) melepas kontainer ekspor dari lima perusahaan UMKM binaan Badan Semi Otonom Ekspor Impor (Basnom EXIM) HIPMI Jaya di kompleks Pergudangan BGR Logistik Indonesia, Perintis Kemerdekaan Kelapa Gading Barat, Jakarta. pada Selasa (30/9).

Ketua Badan Otonom Export Import Hipmi Jaya Muhammad Bayu Hermawan menyatakan pelepasan ini sebagai bagian dari komitmen HIPMI Jaya untuk mendorong UMKM menuju pasar global.

Lebih lanjut kata Bayu, acara ini merupakan momentum penting dalam menunjukkan kiprah nyata pengusaha muda Indonesia yang berhasil membawa produk dalam negeri menembus pasar internasional.

"Acara ini juga guna membuka akses jaringan dan peluang ekspor-impor yang lebih luas bagi anggota HIPMI Jaya. Selain itu, juga untuk menyediakan wadah khusus (Basnom Ekspor Impor) untuk akselerasi internasionalisasi produk anggota HIPMI," Jelasnya.

Hipmi Jaya menegaskan komitmen untuk menjadi garda depan dalam mendukung pengusaha muda Indonesia go international.

Basnom Ekspor Impor HIPMI Jaya diharapkan menjadi katalis agar semakin banyak UMKM mampu ekspor mandiri.

"Momentum ini diharapkan menginspirasi UMKM lain untuk meningkatkan kualitas, inovasi, dan daya saing global," kata Bayu.hvq,sb

Ketua Umum HIPMI Jaya, M. Riandy Haroen menekankan pentingnya kolaborasi, keberanian UMKM untuk go global, dan kesiapan HIPMI Jaya dalam memfasilitasi.