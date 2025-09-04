Close Banner Apps JPNN.com
HIPMI Jaya Perkuat Sinergi Lewat Pelantikan Banom Camping

Kamis, 04 September 2025 – 21:54 WIB
HIPMI Jaya resmi melantik Banom Camping di Sukabumi, dorong ekonomi kreatif dan ekowisata berkelanjutan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jaya resmi melantik Badan Semi Otonom (Banom) Camping dalam rangkaian kegiatan yang digelar di Sukabumi, pada 30–31 Agustus 2025.

Acara ini dihadiri Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, M. Riandy Haroen, yang menekankan pentingnya kebersamaan dan kekompakan pengurus HIPMI Jaya untuk tiga tahun ke depan.

Riandy Haroen menegaskan bahwa pelantikan Banom Camping bukan sekadar acara seremonial, melainkan momentum strategis memperkuat posisi HIPMI Jaya sebagai organisasi penggerak ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis alam.

HIPMI Jaya tidak hanya hadir di ruang bisnis formal, tetapi juga menjadi wadah kebersamaan. Camping adalah simbol persaudaraan dan kolaborasi,” ujar Riandy.

Dia menambahkan, HIPMI Jaya berkomitmen bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan.

“HIPMI Jaya menjadi katalisator untuk memaksimalkan program Pemprov DKI Jakarta. Melalui Banom Camping ini, HIPMI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengembangkan ekowisata dan UMKM,” kata Riandy.

Dalam kesempatan itu, Riandy juga memberikan ucapan selamat kepada Ketua Banom Camping HIPMI Jaya, Shafira Elvina.

"Semoga di bawah kepemimpinannya, HIPMI Jaya terus melahirkan inovasi, memperkuat jaringan, dan menjadi wadah kolaborasi generasi muda,” ujarnya.

