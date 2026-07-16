HIPMI Minta Evaluasi Menyeluruh Sistem Distribusi BBM di Sumut

jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai langkah cepat Pertamina Patra Niaga dalam menangani antrean BBM di Sumatera Utara menjadi upaya penting untuk menjaga aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Anthony Leong mengatakan ketersediaan BBM memiliki peran strategis karena memengaruhi distribusi barang, mobilitas masyarakat, dan stabilitas harga kebutuhan pokok.

“Kelangkaan dan antrean BBM di Sumatera Utara menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada masyarakat dan dunia usaha,” kata Anthony, dalam keterangannya, Kamis (16/7).

Menurutnya, gangguan pasokan BBM dapat meningkatkan biaya logistik dan menghambat pergerakan barang dan jasa sehingga perlu langkah antisipatif agar kejadian serupa tidak terulang.

HIPMI mengapresiasi langkah Pertamina yang menambah armada mobil tangki, personel distribusi, serta mengoperasikan terminal BBM selama 24 jam untuk mempercepat pemulihan pasokan di wilayah terdampak.

Anthony menilai upaya tersebut menunjukkan komitmen perusahaan dalam mempercepat normalisasi distribusi sekaligus mengurangi antrean yang sempat terjadi di sejumlah SPBU.

“Evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok dan sistem distribusi BBM tetap diperlukan agar distribusi lebih efektif,” ujarnya.

Dia menambahkan, keamanan pasokan energi harus didukung sistem mitigasi risiko, stok penyangga yang memadai, dan kesiapan menghadapi potensi gangguan distribusi di masa mendatang.