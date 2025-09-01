Hirwansyah Sebut Langkah Polda Sumut Gelar Doa Bersama Patut Dicontoh

jpnn.com - Ahli Hukum Kepolisian dan Korporasi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Hirwansyah menyebut langkah Polda Sumatera Utara (Sumut) menggelar doa bersama lintas agama patut dicontoh.

Kegiatan itu digelar Polda Sumut pada Minggu (31/08/2025) dan diikuti Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto bersama seluruh Jajaran.

"Kegiatan tersebut sangatlah tepat dilakukan saat ini, dan patut di contoh oleh Mabes Polri dan Polda seluruh Indonesia," kata Hirwansyah dalam keterangan tertulis, Senin (1/9/2025).

Dia mengatakan doa bersama sangatlah penting dilakukan agar setiap Anggota Polri, khususnya yang melaksanakan tugas di lapangan terlindungi.

Begitu pula dengan masyarakat yang berdemo terhindar dari marabahaya dan para pihak tidak terbawa emosi dalam menyampaikan aspirasi.

Hirwansyah juga menyimak tuntutan masyarakat kepada pemerintah dan DPR yang disampaikan melalui unjuk rasa maupun media sosial, salah satunya terkait reformasi hukum, serta segera disahkannya RUU Perampasan Aset.

Kemudian, adanya kepastian dan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, tidak pandang bulu.

Menurut Hirwansyah, tuntutan masyarakat tersebut sangat wajar dan patut didengar dan direalisasikan pemerintah.