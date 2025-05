HIS Meraih The Best Corporate Emission Reduction Transparency Award 2025

jpnn.com - JAKARTA - PT Hasnur Internasional Shipping Tbk meraih penghargaan The Best Corporate Emission Reduction Transparency Award 2025 dari Investortrust.

Perseroan penyedia jasa logistik dan transportasi laut di Indonesia itu membuktikan komitmennya dalam pelaporan pengurangan emisi.

HIS meraih predikat “Public Company with Ruby Achievement in Emission Transparency”. HIS dinilai berhasil menunjukkan praktik transparansi pelaporan emisi dan langkah nyata menuju operasional armada yang lebih ramah lingkungan.

Penghargaan diterima oleh Direktur PT Hasnur Internasional Shipping Tbk Laorentina Devi.

"Ini merupakan bukti nyata komitmen HIS dalam mendukung transisi menuju masa depan yang berkelanjutan," kata Laorentina.

"HIS terus berupaya melakukan berbagai inisiatif operasional yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan, hal yang seiring dengan upaya pemerintah untuk mencapai target net zero emission pada 2060. Kami percaya bahwa masa depan industri pelayaran tidak hanya bertumpu pada keandalan layanan, tetapi juga pada tanggung jawab terhadap lingkungan,” imbuhnya.

Adapun transparansi data emisi yang dilakukan HIS, yaitu mencakup pelaporan data emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan pada cakupan data Scope 1 (emisi langsung dari aktivitas operasional perusahaan) dan Scope 2 (emisi tidak langsung dari pembangkit energi yang dibeli).

Selain itu, pada aspek operasional, mulai 2025 ini, berlanjutnya upaya signifikan penggunaan B40, bahan bakar yang mengandung campuran 40% biodiesel.