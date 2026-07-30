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HISKI Dukung Taufiq Ismail Terima Nobel Sastra, Begini Respons Fadli Zon

Kamis, 30 Juli 2026 – 18:18 WIB
HISKI Dukung Taufiq Ismail Terima Nobel Sastra, Begini Respons Fadli Zon - JPNN.COM
Taufiq Ismail. Foto: Dok. Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Deklarasi Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) mengusulkan penyair dan sastrawan Indonesia, Dr. (HC) Taufiq Ismail, sebagai calon penerima Hadiah Nobel Sastra.

Langkah tersebut mendapat sambutan positif dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Menurutnya, inisiatif yang lahir dari organisasi profesi kesusastraan itu merupakan dinamika yang sehat dalam ekosistem sastra Indonesia sekaligus menunjukkan semakin kuatnya ikhtiar menghadirkan karya sastra Indonesia dalam percakapan dunia.

Deklarasi tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua III Bidang Kerja Sama HISKI, Sastri Sunarti, pada kegiatan Sasana Sastra Klasik Indonesia di Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, beberapa waktu lalu (2/7/2026).

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Adapun deklarasi sekaligus disampaikan kepada Menteri Kebudayaan sebagai bentuk pemberitahuan dan dukungan moral terhadap ikhtiar yang dibangun komunitas akademik kesusastraan Indonesia.

Menanggapi deklarasi, Fadli Zon menilai langkah HISKI mencerminkan semakin matang dan dinamisnya ekosistem sastra Indonesia.

Menurutnya, pengusulan tokoh sastra Indonesia ke panggung Nobel memang semestinya lahir dari komunitas akademik dan organisasi profesi yang memiliki kompetensi serta otoritas keilmuan di bidang kesusastraan.

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"Saya melihat ini sebagai dinamika yang sangat baik dalam ekosistem sastra Indonesia. Inisiatif seperti ini memang semestinya lahir dari komunitas akademik, organisasi profesi, dan lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi di bidang kesusastraan. HISKI telah mengambil langkah penting dengan membangun dasar akademik bagi pengusulan tersebut," ungkap Fadli Zon dalam keterangan resmi.

Meski demikian, politikus Gerindra itu mengingatkan bahwa pengusulan menuju Hadiah Nobel Sastra merupakan proses yang panjang dan sepenuhnya menjadi kewenangan Akademi Swedia.

Deklarasi Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) mengusulkan penyair dan sastrawan Indonesia, Dr. (HC) Taufiq Ismail, sebagai calon penerima...

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TAGS   Taufiq Ismail  Fadli Zon  Nobel Sastra  Hiski 
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