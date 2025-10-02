Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Hitachi Energy Dinilai Unggul di Pasar Otomasi Jaringan Global

Kamis, 02 Oktober 2025 – 03:31 WIB
Hitachi Energy Dinilai Unggul di Pasar Otomasi Jaringan Global - JPNN.COM
Hitachi Energy. Foto dok Hitachi Energy

jpnn.com, JAKARTA - Hitachi Energy menegaskan dominasinya sebagai pemain utama di pasar otomasi jaringan global untuk utilitas transmisi dan distribusi tenaga listrik.

Hal ini tercatat dalam laporan Grid Automation Global Market Study 2024–2029, yang dirilis oleh lembaga riset independen ARC Advisory Group.

Dalam laporan tersebut, Hitachi Energy dinilai unggul berkat portofolio lengkap yang mencakup solusi otomasi jaringan untuk memodernisasi dan mengoptimalkan sistem kelistrikan.

Baca Juga:

Inovasi ini membantu utilitas listrik di seluruh dunia mentransformasi jaringan tradisional menjadi sistem yang lebih andal, efisien, dan tangguh, siap menghadapi tantangan lanskap energi yang terus berubah.

Temuan ini turut ditegaskan oleh Richard Rys, Direktur Konsultasi di ARC Advisory sekaligus peneliti utama untuk otomasi jaringan.

Dia menekankan otomasi jaringan kini menjadi elemen vital dalam mengoperasikan dan memelihara sistem kelistrikan modern.

Baca Juga:

“Analisis pangsa pasar kami yang luas terhadap pemasok di ranah yang sangat kompetitif ini menempatkan Hitachi Energy di puncak daftar. Kami percaya warisan mendalam perusahaan di sektor energi, keahlian domain yang luas, ragam dan kedalaman solusi terintegrasi mereka, serta fokus kuat pada digitalisasi dan kemampuan AI/ML akan terus mendorong kepemimpinan mereka di industri,” ujarnya.

Dalam laporan tersebut, solusi otomasi jaringan Hitachi Energy hadir dengan cakupan yang luas: mulai dari grid control and management, outage management, hingga perangkat berbasis AI.

Hitachi Energy dinilai unggul berkat portofolio lengkap yang mencakup solusi otomasi jaringan untuk memodernisasi dan mengoptimalkan sistem kelistrikan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hitachi Energy  otomasi industri  Pemeliharaan jaringan listrik  energi 
BERITA HITACHI ENERGY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp