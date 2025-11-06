Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Hitung-Hitungan Peluang Timnas U-17 Indonesia Melaju ke 32 Besar Piala Dunia

Kamis, 06 November 2025 – 09:44 WIB
Hitung-Hitungan Peluang Timnas U-17 Indonesia Melaju ke 32 Besar Piala Dunia - JPNN.COM
Timnas U-17 Indonesia (jersei putih) saat berlaga di Piala Dunia U-17 2025. Foto: FIFA.

jpnn.com - Peluang Timnas U-17 Indonesia untuk mengamankan tiket 32 besar Piala Dunia U-17 2025 belum sepenuhnya tertutup meski menelan kekalahan di laga perdana melawan Zambia.

Di balik hasil 1-3 pada laga perdana itu, tersimpan tekad besar untuk bangkit dan menjaga asa menuju fase knock out.

Peluang Masih Terbuka Lebar

Berdasarkan regulasi, setiap tim yang finis di posisi pertama atau kedua grup akan otomatis lolos ke babak 32 besar.

Baca Juga:

Namun, jalan lain juga tersedia. Delapan tim peringkat ketiga terbaik di semua grup juga berhak melaju ke fase berikutnya.

Saat ini, Indonesia menempati posisi ketiga Grup H dan berada di urutan ke-10 dalam klasemen peringkat ketiga terbaik.

Artinya, secercah harapan masih menyala, dan semuanya bergantung pada dua pertandingan tersisa.

Misi Meraih Poin dan Menjaga Asa

Enam poin maksimal masih bisa diraih Timnas U-17 Indonesia jika mampu menumbangkan Brasil dan Honduras.

Hasil sempurna itu bisa membawa Garuda Muda melesat ke puncak klasemen.

Peluang Timnas U-17 Indonesia untuk mengamankan tiket 32 besar Piala Dunia U-17 2025 belum sepenuhnya tertutup meski menelan kekalahan di laga perdana.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   timnas u-17  Piala Dunia U-17  Timnas U-17 Indonesia  Brasil  Nova Arianto 
BERITA TIMNAS U-17 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp