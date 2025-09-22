Hitung Mundur MotoGP Indonesia 2025, Mandalika Terus Bersolek

Senin, 22 September 2025 – 07:33 WIB

jpnn.com - Mandalika kembali jadi sorotan dunia menjelang perhelatan MotoGP Indonesia 2025 yang akan digelar pada 3–5 Oktober.

Berbagai persiapan intensif pun terus dilakukan di Sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Bukan hanya soal lintasan, tetapi juga kesiapan infrastruktur hingga sistem elektronik yang akan menunjang jalannya balapan kelas dunia tersebut.

Baca Juga: Kemenpora Terus Berupaya Memastikan MotoGP Indonesia Berjalan Mulus

Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Priandi Satria, menegaskan bahwa ajang Mandalika Racing Series (MRS) round 4 akhir pekan ini menjadi semacam gladi bersih.

Seluruh perangkat elektronik dihidupkan, mulai dari sistem race control hingga kabel digital di lintasan, untuk memastikan semuanya berjalan sempurna.

"Kalau ada kerusakan atau kendala teknis, masih ada waktu dua minggu untuk perbaikan. Jadi kami pastikan MotoGP nanti berlangsung tanpa hambatan," ujar Priandi.

Setelah MRS rampung, lintasan Mandalika akan dipoles lagi. Pengecatan ulang trek, penyempurnaan perangkat digital, hingga persiapan marshal jadi agenda berikutnya.

Sementara itu, infrastruktur pendukung juga dikebut sembari menanti kedatangan logistik MotoGP.