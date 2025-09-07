Close Banner Apps JPNN.com
Hivi! Mengajak Penonton Pestapora Dukung Perjuangan Indonesia

Minggu, 07 September 2025 – 12:47 WIB
Hivi! Tampil Enerjik di Festival Pestapora 2025. Foto: Romaida/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Grup musik Hivi! menghibur pengunjung Festival Pestapora 2025 dengan penampilan yang enerjik pada Minggu (7/9) di JIExpo, Jakarta.

Kendati masih pukul sebelas siang, suasana festival sudah terasa meriah.

Hivi! mengucapkan terima kasih kepada semua pengunjung yang memilih untuk menikmati musik mereka.

"Senang kenal kalian semua, salam kenal bagi yang pertama kali menonton Hivi!" kata Ilham Aditama di atas panggung Pestapora.

Hivi! menampilkan lagu-lagu mereka dengan kesan yang berbeda dari biasanya.

Penampilan ini tidak hanya bertujuan untuk menghibur, tetapi juga untuk menyampaikan pesan penting kepada para penonton.

"Siang ini kami sedikit tampil dengan kesan pesan yang berbeda," ujarnya.

Hal tersebut terlihat dari tulisan-tulisan di layar yang menyentil soal kondisi politik di Tanah Air.

Hivi! tampil enerjik di Festival Pestapora 2025, mengajak penonton mendukung perjuangan Indonesia.

