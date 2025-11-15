Hiyori Menghadirkan Solusi Tidur Modern Sesuai Iklim Tropis Indonesia

jpnn.com, TANGERANG - Hiyori resmi membuka toko terbarunya di Indonesia melalui acara peresmian Hiyori Flagship Shop di Supermal Karawaci, Tangerang, Sabtu (15/11).

Acara ini dihadiri oleh berbagai stakeholder Michimasa Watanabe selaku Vice President of hiyori Supriyanto sebagai Director of hiyori Iwant Suprijanto selaku Plant Manager of hiyori, dan Herri Suriana yang merupakan Assistant Manager Tenant Relation perwakilan dari Supermal Karawaci.

Pembukaan ini merupakan salah satu langkah strategis Hiyori dalam memperkenalkan kepada masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Tangerang dan sekitarnya, pengalaman tidur khas Jepang yang menekankan keseimbangan, kenyamanan, dan kualitas hidup dan juga menjadi langkah penting dalam ekspansi Hiyori di Indonesia.

Dalam ritme hidup masyarakat urban yang serbacepat, kualitas tidur sering kali menjadi korban dari tuntutan produktivitas.

Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa tidur yang cukup dan nyaman berperan penting dalam menjaga fokus, suasana hati, hingga daya tahan tubuh.

Kasur yang tepat bukan hanya penunjang istirahat, tetapi juga investasi bagi kesehatan dan performa harian.

Baca Juga: Kasur Royal Continental dari Elite Springbed Berteknologi Tinggi

Melihat pentingnya peran kualitas tidur terhadap kesejahteraan, Hiyori menghadirkan rangkaian kasur premium bergaya Jepang yang dirancang untuk memberikan pengalaman tidur terbaik melalui inovasi dan kenyamanan maksimal.

Produk unggulan Hiyori, yaitu Hiyori Standard dirancang dengan teknologi modern dan material yang sesuai dengan iklim tropis Indonesia.