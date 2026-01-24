Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Hizrah Bacan Hadirkan Madu Hijau Edisi Ramadan dengan Formula Khusus

Sabtu, 24 Januari 2026 – 16:21 WIB
Hizrah Bacan Hadirkan Madu Hijau Edisi Ramadan dengan Formula Khusus
Hizrah Bacan memperkenalkan madu hijau dengan formula khusus. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Hizrah Bacan menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah dengan menghadirkan Madu Hijau dengan tampilan kembasan baru.

Madu hijau edisi Ramadan 2026, ini juga hadir dengan formula khusus untuk mendukung kesehatan masyarakat selama menjalankan ibadah puasa.

Hizrah menjelaskan, edisi Ramadan memiliki perbedaan dibandingkan produk reguler, baik dari sisi kemasan maupun kandungan.

Baca Juga:

Logo kemasan edisi khusus ini menggunakan warna emas dan dilengkapi keterangan “Edisi Ramadan”, sementara versi reguler tetap tanpa penanda khusus.

“Warna gold ini menjadi simbol komitmen saya untuk menghadirkan produk terbaik, khususnya bagi mereka yang memiliki keluhan kesehatan, namun tetap ingin berpuasa dengan nyaman,” ujar Hizrah saat ditemui di Jakarta, Sabtu (24/1).

Selain perubahan tampilan, Madu Hijau Edisi Ramadan 2026 juga diperkaya dengan tambahan habbatussauda.

Baca Juga:

Sebelumnya, madu hijau dikenal mengandung berbagai daun herbal, seperti daun sirih, daun saga, daun mangkukan, serta akar pakis naga yang memberi warna hijau alami dan berkhasiat untuk kesehatan lambung.

Menurut Hizrah, tambahan habbatussauda bertujuan memperkuat manfaat produk, terutama bagi penderita gangguan lambung.

Hizrah Bacan meluncurkan Madu Hijau Edisi Ramadan 2026 dengan formula khusus untuk dukung puasa sehat.

TAGS   hizrah Bacan  madu hijau  Edisi Ramadan  Ramadan 
