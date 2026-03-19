Hizrah Bacan Soroti Krisis Lingkungan dan Pentingnya Penghijauan

jpnn.com, JAKARTA - Kepedulian terhadap kerusakan lingkungan mendorong Hizrah Bacan menghadirkan inisiatif penghijauan.

Langkah ini menjadi bentuk respons atas makin berkurangnya ruang hijau di tengah pesatnya pembangunan.

Hizrah menjelaskan, perusahaannya telah berjalan selama dua tahun dengan fokus pada jasa penataan lanskap, penyediaan tanaman hias, serta pohon peneduh untuk kebutuhan hunian, komersial, hingga kawasan perkotaan.

"Kami ingin menghadirkan lingkungan yang lebih asri dan sehat,” ujar Hizrah Bacan, dalam keterangannya, Kamis (19/3).

Dia menuturkan, inisiatif tersebut berangkat dari keprihatinannya terhadap kerusakan lingkungan yang makin masif. Berkurangnya ruang hijau akibat pembangunan dinilai berdampak pada penurunan kualitas tanah, air, dan udara.

Menurut Hizrah, kondisi tersebut turut memicu meningkatnya persoalan kesehatan, seperti infeksi saluran pernapasan (ISPA).

“Ekosistem kita sudah tidak seimbang. Tanah kehilangan kesuburan, resapan air berkurang, dan udara semakin tercemar. Ini menjadi alarm bagi kita semua,” katanya.

Momentum pandemi COVID-19, lanjutnya, makin memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan alam.