Hmm, MBG di Jakut Diduga Dipasang Stempel SNI dan Halal Bodong

jpnn.com, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Utara mendalami dugaan label Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pemasangan label halal bodong untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini terungkap setelah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melakukan pemeriksaan di Ancol, Pademangan.

"Polres Metro Jakarta Utara melalui Satuan Reskrim melakukan pengecekan di salah satu ruko di wilayah Ancol, Pademangan, pada hari Jumat (31/10)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Humas Polres Metro Jakarta Utara Ipda Maryati Jonggi di Jakarta, Minggu (2/11).

Menurut dia, pengecekan itu untuk menindaklanjuti laporan informasi dari masyarakat terkait dugaan perdagangan penggunaan label SNI palsu dan logo halal yang diduga tidak sesuai ketentuan.

"Saat ini masih kami dalami lebih lanjut," kata dia.

Dalam laporan tersebut dugaan ada penggantian label dari "Made in China" menjadi "Made in Indonesia" di barang-barang yang digunakan untuk Program MBG.

Penyidik kepolisian masih melakukan pengecekan dan pendalaman untuk memastikan kebenarannya.

Selain itu, ia menegaskan dalam pemeriksaan ini tidak ada yang ditahan atau barang-barang yang disita dari lokasi kejadian. "Kami masih melakukan pengecekan awal dan mendalaminya," kata dia. (antara/jpnn)



