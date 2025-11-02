Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Hmm, MBG di Jakut Diduga Dipasang Stempel SNI dan Halal Bodong

Minggu, 02 November 2025 – 20:57 WIB
Hmm, MBG di Jakut Diduga Dipasang Stempel SNI dan Halal Bodong - JPNN.COM
Plt Kasi Humas Polres Metro Jakarta Utara Ipda Maryati Jonggi. ANTARA/HO-Polres Jakut.

jpnn.com, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Utara mendalami dugaan label Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pemasangan label halal bodong untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini terungkap setelah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melakukan pemeriksaan di Ancol, Pademangan.

"Polres Metro Jakarta Utara melalui Satuan Reskrim melakukan pengecekan di salah satu ruko di wilayah Ancol, Pademangan, pada hari Jumat (31/10)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Humas Polres Metro Jakarta Utara Ipda Maryati Jonggi di Jakarta, Minggu (2/11).

Menurut dia, pengecekan itu untuk menindaklanjuti laporan informasi dari masyarakat terkait dugaan perdagangan penggunaan label SNI palsu dan logo halal yang diduga tidak sesuai ketentuan.

Baca Juga:

"Saat ini masih kami dalami lebih lanjut," kata dia.

Dalam laporan tersebut dugaan ada penggantian label dari "Made in China" menjadi "Made in Indonesia" di barang-barang yang digunakan untuk Program MBG.

Penyidik kepolisian masih melakukan pengecekan dan pendalaman untuk memastikan kebenarannya.

Baca Juga:

Selain itu, ia menegaskan dalam pemeriksaan ini tidak ada yang ditahan atau barang-barang yang disita dari lokasi kejadian. "Kami masih melakukan pengecekan awal dan mendalaminya," kata dia. (antara/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:

Penyidik kepolisian masih melakukan pengecekan dan pendalaman untuk memastikan kebenarannya.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MBG  Polres metro jakarta utara  Polisi  Halal 
BERITA MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp