Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

HNW Dorong Indonesia Memerkarakan Israel ke Mahkamah Internasional

Rabu, 27 Mei 2026 – 00:14 WIB
HNW Dorong Indonesia Memerkarakan Israel ke Mahkamah Internasional - JPNN.COM
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid atau HNW menyebut Indonesia seharusnya memperjuangkan hak korban penculikan oleh Israel. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid atau HNW mendorong Indonesia memerkarakan Israel ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ).

Menurut dia, ulah menculik WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotila (GSF) 2.0, lalu menyiksa mereka saat ditahan sudah bisa menjadi dasar Indonesia memerkarakan Israel.

"Sudah sepantasnya pemerintah Indonesia juga bertindak dengan membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional," ujar HNW dalam keterangan persnya, Senin (25/5).

Baca Juga:

Dia berharap lembaga internasional menjatuhkan sanksi ke Israel setelah diperkarakan Indonesia ke Mahkamah Internasional. 

"Sanksi berat bisa segera dijatuhkan kepada Israel, sehingga kejahatan serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang,” ungkap legislator fraksi PKS itu.

Diketahui, para WNI yang tergabung dalam misi Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 menerima kekerasan fisik dan seksual ketika diculik otoritas Israel. 

Baca Juga:

Para WNI diculik otoritas Israel di perairan internasional ketika ingin menyalurkan bantuan bagi warga di Gaza, Palestina.

HNW mengatakan pengakuan aktivis yang mengaku mengalami kekerasan fisik, mulai dari dipukul hingga disetrum saat ditahan tentara Israel harus jadi bukti memerkarakan negara Zionis ke Mahkamah Internasional. 

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid atau HNW menyebut Indonesia seharusnya memperjuangkan hak korban penculikan oleh Israel.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Israel  Mahkamah Internasional  Penculikan  WNI  HNW 
BERITA ISRAEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp