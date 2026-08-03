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JPNN.com - Nasional - Humaniora

HNW Dukung Persiapan Dimulai Lebih Awal Agar Penyelenggaraan Haji 2027 Lebih Baik

Senin, 03 Agustus 2026 – 21:25 WIB
HNW Dukung Persiapan Dimulai Lebih Awal Agar Penyelenggaraan Haji 2027 Lebih Baik - JPNN.COM
Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid alias HNW (berdiri) saat berbicara dalam sosialisasi Sosialisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Jakarta Selatan, Sabtu (1/8). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid alias HNW mendukung agar persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 dimulai lebih awal.

Menurut HNW, penyelenggaraan haji 2027 akan menjadi tahun kedua pelaksanaan ibadah haji oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Karena itu, berbagai evaluasi, masukan, dan penyempurnaan baik dari DPR maupun masyarakat luas perlu dilakukan dan diimplementasikan sejak awal agar kualitas penyelenggaraan hani dan pelayanan calon jemaah haji Indonesia semakin baik dan semakin meningkat.

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Pernyataan tersebut disampaikan HNW dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Jakarta Selatan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota DPRD DKI Jakarta Zahrina Nurbaiti dan Plt. Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta Agus Husein.

HNW menyampaikan Komisi VIII DPR telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan haji 2027 melalui persetujuan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 dan persetujuan kebutuhan uang muka BPIH yang diajukan oleh Kementerian Haji dan Umrah sekitar Rp 4 triliun untuk pembayaran awal layanan jemaah haji nantinya di Armuzna (Arofah, Muzdalifah dan Mina) sebagaimana ketentuan dari pihak Arab Saudi.

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"Karena itu, persiapan haji 2027 harusnya juga dimulai lebih awal agar setiap persoalan dapat diantisipasi sejak dini dan pelayanan kepada jamaah semakin baik, di antaranya melalui sosialisasi penyelenggaraan haji kepada masyarakat luas, agar mereka memahami hingga turut memberikan masukan untuk penyelenggaraan haji yang lebih baik memenuhi prinsip meaningfull participation,” ujar Hidayat dalam keterangannya, Senin (3/8).

HNW menjelaskan kebijakan di Arab Saudi saat ini adalah langsung membuka persiapan haji mendatang sejak berakhirnya haji di tahun berjalan.

Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid alias HNW menghadiri Sosialisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Jakarta Selatan

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TAGS   haji 2027  Penyelenggaraan Haji  Hidayat Nur Wahid  MPR RI  haji  Jemaah Haji 
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