HNW Perkuat Penerima Bansos Lewat Program Pemberdayaan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengadvokasi penerima bansos dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) untuk bisa berdaya.

HNW sapaan akrabnya mengungkapkan Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) berupa bantuan usaha hingga Rp5 juta per KPM dalam rangka mendukung agenda pengentasan kemiskinan.

“Banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program ini. Karena itu saya mengajak para KPM PKH yang memiliki semangat berusaha agar memanfaatkan kesempatan tersebut melalui pendamping PKH masing-masing. Jangan sampai bantuan pemberdayaan yang sudah disiapkan pemerintah justru tidak dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Hidayat saat melakukan Supervisi P2K2 di Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (28/7).

Anggota Komisi VIII DPR RI itu menilai pemberdayaan ekonomi menjadi sangat penting menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebab, makna kemerdekaan juga harus diwujudkan dengan semakin banyaknya keluarga Indonesia yang mampu bangkit secara ekonomi.

“Dengan semakin banyak KPM PKH yang berani memulai usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, dan pada saatnya nanti tidak lagi bergantung pada bantuan sosial, maka diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat berbasis keluarga,” lanjutnya.

HNW mengapresiasi para Pendamping PKH yang terus mendampingi masyarakat di lapangan.

Dirinya meminta sinergi seluruh pihak untuk memperkuat keberhasilan berbagai program perlindungan sosial yang menjadi amanat konstitusi. (jpnn)