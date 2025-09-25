HNW Prihatin Banyak Kasus Anak Keracunan, Dukung Evaluasi Menyeluruh Program MBG

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengaku sangat prihatin dengan masih terjadinya keracunan pada anak-anak peserta Makan Bergizi Gratis (MBG).

Karenanya untuk menyukseskan tujuan mulia program MBG, HNW mendukung usulan berbagai pihak agar pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG.

Desakan tersebut disampaikan setelah berulangnya kasus keracunan ribuan siswa di berbagai daerah yang menerima program MBG.

Usulan untuk perbaikan dan atau evaluasi menyeluruh itu disampaikan masyarakat yang menemui HNW, para orang tua siswa yang khawatir kejadian tersebut menimpa anaknya, bahkan juga oleh ICW maupun pimpinan DPR.

Politikus senior PKS itu menyebut kondisi terus terjadinya keracunan makanan ini jelas bertentangan dengan tujuan mulia MBG untuk menyehatkan anak dengan meningkatkan kualitas gizi anak bangsa sebagaimana menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Sesuai perintah konstitusi untuk melindungi semua anak bangsa, maka anak-anak adalah pihak yang paling berhak atas perlindungan negara. Namun disayangkan sekali, ribuan anak justru menjadi korban keracunan akibat mengonsumsi makanan MBG yang sebagiannya bermasalah," ujar HNW dalam keterangannya, Kamis (25/9).

Menurut HNW, karena menyangkut kepercayaan publik dari APBN untuk MBG yang nilai anggarannya untuk tahun ini sebesar Rp 71 triliun dan naik hingga Rp 335 triliun di 2026, juga terkait anak-anak generasi Z maupun Alpha yang juga masa depan generasi penerus bangsa, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara MBG perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memastikan pelaksanaan MBG di semua daerah berjalan dengan benar, aman, sehat, bergizi, halal dan akuntabel.

"Agar berhentilah kasus keracunan itu, dan sukseslah program MBG sebagaimana diprogramkan semula,” ujar HNW.