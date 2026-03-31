HNW Tekankan Pentingnya Peran Ormas Jadikan Jakarta Teladan dalam Kerukunan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid atau HNW menekankan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan (ormas) menjaga kerukunan di Jakarta sebagai kota besar yang menjadi barometer nasional dan bahkan sudah dicanangkan sebagai Kota Global.

Dia berharap Jakarta dan Indonesia secara umum, tetap berada dalam kondisi aman dan harmonis, sekalipun sekarang konflik global terjadi, seperti di kawasan Timur Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan Forum Lintas Ormas (FLO) yang dipimpin Ketua Umum Juaini Yusuf di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3).

Menurut HNW, konflik global seperti perang yang melibatkan Israel, Amerika dan Iran yg bisa menghancurkan harmoni antarbangsa dan negara seharusnya menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia, apalagi di Jakarta, agar terus memperkuat persatuan di dalam negeri.

HNW mengungkapkan dia sempat menyampaikan gagasan dalam rapat Komisi VIII DPR agar ibadah haji yang melibatkan masyarakat global dan akan berlaku sebentar lagi dapat dimanfaatkan Indonesia sebagai instrumen diplomasi untuk menghentikan perang dan mendorong terjadinya perdamaian dunia.

“Harusnya Indonesia sesuai amanat konstitusi dapat menjadikan haji ini sebagai diplomasi untuk hadirkan perdamaian dan menghentikan perang. Sampaikan kepada pihak-pihak yang berperang, berhentilah perang, hormati hak asasi masyarakat global untuk melaksanakan agama, dengan orang Islam melaksanakan ibadah haji ke Mekah,” kata HNW dalam keterangannya, Selasa (31/3).

Dia menyampaikan ibadah haji melibatkan umat Muslim dari berbagai negara, termasuk negara-negara yang tengah berkonflik.

Karena itu, momentum tersebut dinilai strategis untuk melaksanakan konstitusi hadirkan perdamaian dan mendorong penghentian konflik.