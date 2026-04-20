Liga Indonesia

Hodak: Persib Masih Nomor 1, Borneo FC & Persija yang Tertekan

Senin, 20 April 2026 – 09:12 WIB
Persib Bandung. Foto: ileague

jpnn.com - SERANG - Persib Bandung bertandang ke markas Dewa United pada laga pemungkas pekan ke-28 Super League di Banten International Stadium, Senin (20/4).

Persib dituntut menang seusai kompetitor papan atas Borneo FC Samarinda dan Persija Jakarta meraih hasil positif di pekan ini, masing-masing mengalahkan PSM Makassar dan PSBS Biak. 

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan kemenangan Borneo FC dan Persija tak membuat timnya merasakan tekanan, lantaran Maung Bandung masih berada di nomor satu.

Menurutnya, tekanan justru akan dirasakan bagi dua tim tersebut pada pekan selanjutnya. 

“Kami masih ada di nomor satu, mereka yang akan lebih tertekan daripada kami, karena setiap pekannya harus mengejar kami. Pertandingan ini (vs Dewa United) tidak menentukan segalanya. Saya tidak merasa tertekan,” kata Hodak.

Andai kalah dari Dewa United, posisi Persib masih unggul. Jika poin Borneo FC dan Persib sama pun pasukan Hodak masih di atas, lantaran unggul head to head.

Malam ini, penutup pekan ke-28 Super League, Dewa United vs Persib Bandung di BIS.

