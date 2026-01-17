Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Hodak Sebut 5 Tim Pesaing Berat Persib, Nomor 4 Berbahaya

Sabtu, 17 Januari 2026 – 17:02 WIB
Skuad Persib Bandung berlatih. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDUNG - Tukang Latih Persib Bandung Bojan Hodak memprediksi sejumlah klub akan memberikan persaingan ketat kepada timnya di sisa Super League musim ini.

Setelah 17 pekan alias setengah musim, Persib memimpin klasemen dengan 38 poin, hanya unggul satu poin dari Borneo FC yang nongkrong di anak tangga kedua.

Menurut Hodak, ada lima tim yang berpotensi memberikan tekanan hebat kepada Persib, yakni:

  1. Borneo FC Samarinda
  2. Persija Jakarta
  3. Malut United FC
  4. Persebaya Surabaya
  5. Dewa United

Klub-klub itulah yang bersama Persib, berani mengeluarkan banyak uang untuk membangun tim juara musim ini.

“Persija Jakarta dan Malut United banyak mengeluarkan uang. Mereka pesaing terberat kami, Borneo FC juga. Bisa saja Dewa United memberikan kejutan, mereka juga menginvestasikan banyak uang untuk dapat pemain bagus,” kata Hodak di halaman I League.

“Persebaya juga, mereka mengganti pelatih dan mendatangkan beberapa pemain baru, mereka juga bisa menjadi berbahaya,” imbuhnya.

Namun, Hodak memastikan Persib sudah terbiasa menghadapi tekanan.

Pria Kroasia itu menyadari banyak pihak, terutama fan, memiliki ekspektasi tinggi kepada Persib agar menjuarai liga kasta tertinggi di Indonesia tiga kali beruntun.

Lihat klasemen Super League dan jadwal pekan ke-18. Persib mau ketemu PSBS di Bandung.

